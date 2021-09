Questo, purtroppo, non fu l'unico incidente che distrusse Orbison nel profondo. A soli due anni dall'accaduto, infatti, due dei suoi figli persero la vita nell'incendio della sua casa a Nashville. L'artista, intanto, era in tour nel Regno Unito. Il frutto della sua unione con Claudette furono tre bambini: Roy Dewayne, Wesley e Anthony. Solo l'ultimo sopravvisse alle fiamme. Orbison si sarebbe successivamente risposato e avrebbe avuto altri due figli. In ogni caso, le ombre del suo passato non l'avrebbero mai lasciato, conducendolo ad una morte prematura, a soli 52 anni, avvenuta il 6 dicembre del 1988. Il cantautore perse la vita per un attacco cardiaco, mentre si trovava a casa della madre in un momento di riposo dopo l'ennesimo tour europeo. Pare che per Orbison sopportare il peso di perdite così dolorose fosse diventato impossibile.