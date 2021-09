Manic Street Preachers: è uscito l’ultimo album THE ULTRA VIVID LAMENT

Le undici tracce di THE ULTRA VIVID LAMENT sono caratterizzate da introspezione, rabbia silenziosa e melodie irresistibili. Elementi presenti ovunque, dal ronzio ambientale in apertura di Snowing In Sapporo fino all’incalzante duetto di The Secret He Had Missed, in cui si immagina un dialogo tra due fratelli, gli artisti Augustus e Gwen John, passando per la profonda Diapause e il pensiero stoico di Happy Bored Alone.

Musicalmente, THE ULTRA VIVID LAMENT si ispira a una serie di album che hanno influenzato la formazione della band (ABBA, post-Eno Roxy, the Bunnymen, REM dell'era Fables, Lodger) anche se resta evidente il tocco originale dell’unione unica di James Dean Bradfield, Nicky Wire e Sean Moore, che da oltre trent’anni formano una delle band rock'n'roll più brillanti del Regno Unito.

Questa la tracklist dell’album: Still Snowing In Sapporo, Orwellian, The Secret He Had Missed, Quest For Ancient Colour, Don’t Let the Night Divide Us, Diapause, Complicated Illusions, Into The Waves of Love, Blank Diary Entry, Happy Bored Alone e Afterending.

Prendendo le distanze dalla loro ultima pubblicazione (Resistance is Futile del 2018'), questo è il primo album dei Manic Street Preachers scritto al pianoforte e non alla chitarra. Il disco è stato registrato durante l'inverno 2020-21 in Galles tra il Rockfield di Monmouth e lo studio della band, il Door to the River a Newport, con il supporto dello storico collaboratore Dave Eringa (The Who) e mixato da David Wrench (Blossoms, Frank Ocean, Arlo Parks).