Gli album dei Bon Jovi che dovresti assolutamente avere

KEEP THE FAITH

Quando NEVERMIND dei Nirvana spazzò definitivamente via gli anni '80 dalla scena mainstream internazionale, i Bon Jovi riuscirono a sopravvivere al bagno di sangue che l'hair metal era diventato, dando una svolta al loro sound e cambiando look.

BON JOVI

Il primo album dei Bon Jovi riscosse un successo straordinario, sancendo il glorioso debutto di una band pronta a toccare il cielo. Le recensioni positive fioccarono e il pubblico si rese immediatamente conto di aver a che fare con qualcosa di completamente diverso da ciò che la scena di riferimento offriva negli anni '80.

CRUSH

A otto anni da KEEP THE FAITH, i Bon Jovi riconfermarono la loro immensa presenza sulle scene con CRUSH, meglio conosciuto come il disco di It's My Life. Jon e Ritchie Sambora scrissero la traccia in collaborazione con Max Martin, un ritorno alle radici per i Bon Jovi e uno dei brani più heavy mai incisi dalla band.