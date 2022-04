I 5 batteristi preferiti di Taylor Hawkins

Stewart Copeland

Intervistato da Metal Hammer, Taylor Hawkins si espresse in questo modo riguardo l'artista da lui citato: "Fu, probabilmente, la mia prima, vera, influenza alla batteria. Il mio primo drum hero a cui mi avvicinò mio fratello, di 5 anni più grande di me. Quando stavo imparando a suonare, mi portò una cassetta di Around The World dei Police, la conservo ancora".

Roger Taylor

Il rapporto tra i membri sopravvissuti dei Queen e quelli dei Foo Fighters, con un'attenzione maggiore nei confronti di Roger Taylor ed il compianto Hawkins, non è mai stato nascosto. Le due band coltivano una meravigliosa amicizia, con i Foo Fighters grati di aver condiviso in diverse occasioni il palco con Roger Taylor e Brian May. Nelle ultime settimane, le clip in cui Taylor Hawkins intona brani dei Queen mentre Dave Grohl o lo stesso Roger lo accompagnano alle pelli, del resto, hanno fatto il giro del mondo. L'ammirazione di Taylor Hawkins per il leggendario collega era stata, da lui, più volte ribadita, nel corso di numerose interviste.

Neil Peart

I Foo Fighters non hanno mai, realmente, esteso i propri orizzonti fino al progressive rock. Ciò nonostante, Neil Peart ha ricoperto un ruolo fondamentale nella formazione di Hawkins che, rivelò di aver basato il beat del ritornello di Rope, proprio su uno dei paradiddle più utilizzati dal batterista dei Rush.