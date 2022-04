Come i Pink Floyd realizzarono la copertina di THE DIVISION BELL

La storia di THE DIVISION BELL

L'album deve il suo nome alla campana, omonima per l'appunto, che suona in periodo di votazioni durante gli incontri del Parlamento inglese. Riguardo le tematiche trattate nel disco, Nick Mason si espresse al Boston Globe in questo modo: "Racconta di persone che prendono decisioni". Inizialmente, la band pensò di intitolare il disco POW WOW o DOWN TO EARTH. Il nome definitivo arrivò durante un pranzo con lo scrittore Douglas Adams, ispirato da uno dei versi del brano High Hopes.

Parlando dell'artwork, la copertina di THE DIVISION BELL rappresentò l'ennesimo trionfo artistico per i Pink Floyd, ben noti alla pletora di appassionati per la meticolosità con cui sceglievano le proprie cover. Lo storico collaboratore della band, Storm Thorgherson curò l'artwork, erigendo due teste di metallo giganti, dallo stesso peso di autobus a due piani, in un campo nei pressi di Stutney, in Cambridgeshire.

Le statue furono piazzate l'una di fronte l'altra, come per replicare una conversazione, riprendendo il tema principale del disco. La posizione dei monumenti lascia intravedere una terza faccia nel mezzo, sulla quale Storm Thorgerson si espresse personalmente, rivelando che, quella, non fosse una coincidenza e che, la "faccia assente", come da lui denominata, fosse un riferimento intenzionale a Syd Barrett.