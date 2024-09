I 10 più memorabili concerti dei Rolling Stones

Santa Monica Civic Auditorium (1964)

Il primo concerto dei Rolling Stones su un grande palco. Registrato in video dal vivo, di fronte a 2600 spettatori in delirio. I Rolling Stones entrarono in scena dopo James Brown, suonando a volumi altissimi, mai eguagliati da nessuno all'epoca.

Hyde Park (1969)

I Rolling Stones erano ancora attanagliati dal dolore della perdita di Brian Jones, chitarrista deceduto tragicamente 2 giorni prima del live e, al tempo, da poco allontanato dalla band. I membri del gruppo presero la sofferta decisione di esibirsi in ogni caso, raccogliendo le critiche e le speculazioni dei media, presentandosi di fronte a mezzo milione di persone per uno spettacolo crudo, estenuato e madido di emozione.

Altamont Speedway (1969)

Uno dei concerti più controversi nella storia del rock. Rolling Stones, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, i Grateful Dead ed i Flying Burrito Brothers a condividere lo stesso palco. Quando Mick Jagger arrivò on stage, un fan lo colpì con un pugno. La folla fu molto violenta quella sera, mentre una spettatrice, Meredith Hunter, fu pugnalata dopo aver estratto una revolver. Quello, fu il momento in cui il sogno pacifista degli hippie morì per sempre.

The Marquee Club (1971)

L'ultima data, non ufficiale, dei Rolling Stones in Regno Unito quell'anno, si tenne il 26 marzo al Marquee Club. Il gruppo suonò di fronte ad un pubblico di eletti che comprendeva Eric Clapton, Jimmy Page, Ric Grech ed Andrew Oldham. Il live fu in parte immortalato da un membro dell'entourage della band.

Madison Square Garden (1972)

Parte di un tour straordinariamente caotico, in cui un fan canadese piazzò un ordigno nella loro strumentazione, tra le altre cose, il concerto al Madison Square Garden viene ricordato per i 10 arresti eseguiti quella notte tra il pubblico tumultuoso. Fu, in ogni caso, un live gioioso, caratterizzato dalle singolari celebrazioni per il ventinovesimo compleanno di Mick Jagger.

SOME GIRLS: Live In Texas (1978)

Uno dei più bei concerti dei Rolling Stones in assoluto, con la band al massimo della forma che eseguì i brani dall'album che il tour promuoveva e le hit più evocative dal loro catalogo, senza fronzoli, senza compromessi, solo rock n'roll allo stato puro.