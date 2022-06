Paul McCartney e Springsteen insieme sul palco per un classico dei Rolling Stones

Bruce Springsteen sul palco con Paul McCartney, le parole dell'artista

L'iconico artista inglese ha descritto l'apparizione del Boss come: "un regalo di compleanno". Più tardi, Paul avrebbe postato una foto su Twitter per ricordare la collaborazione appena consumatasi, scrivendo in didascalia: "Glory Days con Bruce Springsteen". Intanto, Paul McCartney continua il suo percorso on the road, con il prossimo show programmato il 25 giugno prossimo al festival di Glastonbury come headliner. Bruce Springsteen, invece, ha annunciato un tour europeo che partirà nel 2023 e che, visti alcuni vuoti nel piano attuale, prevede un aumento di date nel prossimo futuro.