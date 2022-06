I 10 supergruppi rock più inaspettati

Zwan

Billy Corgan credette, erroneamente, che creando un supergruppo sarebbe sopravvissuto al collasso degli Smashing Pumpkins all'alba del Terzo Millennio. La line-up del progetto includeva Corgan, il batterista dei Pumpkins Jimmy Chamberlin, il chitarrista dei Chavez, Matt Sweeney e David Pajo degli Slint al basso; più tardi, Paz Lenchantin degli A Perfect Circle si sarebbe aggiunta, ma gli Zwan sarebbero durati solo 3 anni, prima di implodere.

Them Crooked Vultures

Dave Grohl collaborò per lungo tempo con i Queens Of The Stone Age, ma quando insieme a Josh Homme, decise di mettersi in contatto con il leggendario John Paul Jones dei Led Zeppelin per fondare una band, il mondo del rock rimase scioccato. I 3, si unirono sotto il nome di Them Crooked Vultures, supergruppo contemporaneo di grande successo nel panorama di riferimento.

FFS

I Franz Ferdinand non hanno mai fatto segreto della loro ammirazione per la art-pop band degli Sparks. Anni fa, dunque, gli scozzesi si misero in contatto con i fondatori del gruppo: i fratelli Ron e Russell Mael per dare vita agli FFS.

SuperHeavy

Intorno al 2009, Dave Stewart degli Eurytmichs volle consigliare a Mick Jagger di incorporare inflessioni musicali indiane nelle produzioni dei Rolling Stones. Alla fine, i due preferirono creare una line-up tutta nuova per dare libero sfogo ai propri orientamenti artistici. Con la cantante soul inglese Joss Stone, il compositore indiano A.R. Rahman e l'artista reggae Damian Marley, i due crearono i SuperHeavy, che rilasciarono il loro album di debutto nel 2011.