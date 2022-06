Jack White: ascolta il nuovo brano “If I Die Tomorrow”

Il processo di creazione degli album

Recentemente intervistato da Guitar World, Jack White ha parlato di come sia stato produrre il materiale per i due album ed il motivo della divisione in più lavori, affermando: "Questa, è stata la prima volta in cui abbiamo avuto canzoni davvero heavy e altre particolarmente leggere e melancoliche. Non possono essere accostate in un disco. Sul mio computer, ho canzoni più soft in una playlist, mentre quelle più hard sono in un'altra. Per me, è stato semplice; le canzoni si sono divise da sole. Ci sono posti che non ho mai esplorato prima, nuove tecniche che non sapevo mi appartenessero. Penso di essere stato, finalmente, in grado di raggiungere un obiettivo in 30 anni di ricerche sonore ed esperimenti fallimentari per arrivare alla meta".

Successivamente, l'artista ha proseguito: "Adesso, ho quello che spereresti di avere quando invecchi, un po' di saggezza in più riguardo la strumentazione; come sistemare un microfono al posto giusto ad esempio o come manipolare un amplificatore per ottenere i suoni che vuoi. Queste sono cose che desidererei insegnare al me ventunenne. Speravo accadesse andando avanti con l'età e, finalmente, sto cominciando a trarne i frutti". Al momento, White porta avanti il suo tour Nord Americano, nell'attesa di terminarlo, per salpare alla volta dell'Europa e del Regno Unito.