Come suonare la chitarra come Mick Thomson degli Slipknot

La strumentazione dell'artista

Il rig di Mick Thomson si presenta particolarmente ampio. Per questa ragione, vi proponiamo un sunto più fruibile, utile a farvi un'idea nel caso in cui vogliate avvicinarvi il più possibile al playing del Numero Sette degli Slipknot. Attualmente artista Jackson, Thomson ha cambiato spesso brand sponsor per le sue chitarre, mantenendo, però, feature simili, specie nell'ultimo decennio. Le chitarre di Thomson sono superstrat stile Ibanez RG (di cui è stato endorser per diverso tempo) o Dinky. Strumenti, generalmente, costruiti in mogano o tiglio, con manico in acero, tastiere in palissandro e pickup signature Seymour Duncan Blackout.

I ponti montati sulle sue sei corde assumono le sembianze di un Floyd Rose, pur essendo privi di escursione, completamente aderenti al body e presentando la regolazione fine tuning. Thomson è solito mostrarsi anche con chitarre B.C. Rich dal design aggressivo e pienamente in linea con la sua aestethic. In generale, strumenti con pickup humbucker, preferibilmente attivi e ponte fisso possono fungere tranquillamente all'obiettivo.

Per quanto riguarda gli amplificatori, Thomson ha adottato spesso testate Rivera, Mesa Boogie e Marshall, oltre a casse 4x12 Mesa. Dovendo replicare sonorità moderne, una scelta più accessibile potrebbe essere un amplificatore Line 6, Laney o Blackstar. Per l'effettistica, Thomson è solito utilizzare dei preamp dedicati. In ogni caso, in un rig a lui ispirato non possono mancare pedali fuzz, overdrive improntati sul metal, effetti d'ambiente come chorus e delay, pedali whammy e wah. Per le corde, Thomson adotta D'Addario 011, quanto ai plettri, la sua scelta ricade sui Dunlop Jazz III Max Grip 1.38 mm in fibra di carbonio.