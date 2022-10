Billy Gibbons svela il suoi pezzo dei Rolling Srones preferito

Col suo look ed il timbro inconfondibili, Billy Gibbons è un'assoluta leggenda del blues, oltre che un grande amante della musica, fan dei Rolling Stones.

Parliamo di una band che ha saputo esplodere sulla scena mainstream con un'affascinante commistione di rock e blues catchy ed energica. Quando a Gibbons è stato chiesto di nominare il suo brano preferito del gruppo, quindi, egli non ha avuto dubbi, esordendo così: "Citerò un brano poco conosciuto, il Lato B i Jumpin' Jack Flash, Child Of The Moon. Lo trovo un brillante esempio psichedelico, lo definirei proto-grunge". Gibbons non ha mancato di professarsi un fan della vecchia guardia della band di Mick Jagger, rivelando che Keith Richards sia il suo chitarrista preferito e che, da giovane, fosse uno dei suoi eroi. Oggi, i due artisti sono amici.