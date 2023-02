Il maestro della chitarra slide Jack Broadbent torna in Italia

Il suo nuovo album “Ride” è davvero rock: la grinta naturale di Broadbent, la sua voce e la sua chitarra cavalcano ogni canzone con una forza trainante. C'è una grande diversità stilistica: dall'atmosfera lunatica di “Who Are You?” alla title track che chiama “un racconto d'avventura”, alle radici blues di New Orleans, una lettera d'amore a una delle sue città preferite. “Grace” prende il volo con spiritualità, mentre "I Love Your Rock 'n' Roll" è per l’artista "un omaggio alle band che mi piacciono" e vanta un energico ritmo americano. Anche se ci sono diversi colpi di scena, l'album accompagna l'ascoltatore in un viaggio, tenuto insieme da una visione che Broadbent ha sviluppato durante il processo di registrazione.

Qualunque cosa accada sulla strada da percorrere, i fan di Broadbent possono contare sulla sua dedizione alla musica e alla sua arte in continua evoluzione. Bill Payne (membro fondatore dei Little Feat e compagno di tournée negli Stati Uniti) dice di lui: “Adoro la sua voce. Il suo modo di suonare è superbo, mostra un abbandono quasi sconsiderato quando va su di giri. Sta performando al limite, e se cade, così sia. I pezzi non si romperanno.”

