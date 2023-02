“L’addio” dei Coma_Cose a Sanremo 2023

Il significato è chiaro come il sole, accompagnato da una sensibilità che aggiunge poesia al brano. Viene raccontata la necessità di prendersi il proprio spazio per riflettere in solitudine e riappropriarsi della propria coscienza. Una sorta di “pausa”, con la consapevolezza che l’unico scopo di questa presa di tempo non è la separazione, bensì guarire le proprie ferite per ritornare risanati ad amarsi. Tra le parole emerge la confusione che hanno vissuto, le vicissitudini emotive che hanno portato la coppia a pensarsi come una sola entità e non come persone singole che scelgono di stare insieme.

“E sparirò ma tu promettimi che

Potrò sempre ritornare da te”

“L’addio non è una possibilità”.