I 4 consigli di Nick Cave per vivere la vita al massimo

Quando un fan teenager ha chiesto a Nick Cave sul suo blog Q&A Red Hand Files consigli sulla vita, il cantante ha avuto un po' di saggezza da impartire. Il giovane fan australiano ha condiviso con il cantante le preoccupazioni per la quantità di negatività nel mondo e la paura di sprecare il suo potenziale creativo.

Queste le parole del tredicenne Ruben di Melbourne:

"Ho 13 anni. In un mondo dominato da così tanto odio e disconnessione; come posso vivere la vita al massimo e non sprecare il mio potenziale? Intendo soprattutto come creativo. Inoltre, qual è un ottimo modo per arricchirmi spiritualmente? In generale, e nel mio lavoro creativo?".

In risposta, Cave suggerisce che il giovane Ruben non ha "nulla di cui preoccuparsi" poiché appare "molto intelligente" e "impegnato con il mondo".

Nick Cave risponde:

"Caro Ruben. Quando ho letto questa domanda, il mio pensiero iniziale è stato che il ragazzo che ha scritto questo non ha nulla di cui preoccuparsi, andrà tutto bene. Ruben, sei molto intelligente, sei impegnato con il mondo e non sono sicuro di quali siano i tuoi interessi creativi, ma sicuramente sai già scrivere. Non solo, stai anche cercando risposte. A tredici anni, è tutto fantastico! Fortunatamente per te, Ruben, ne ho alcune! Quindi ecco qua!".