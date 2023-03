Che fine ha fatto Patti Smith?

Patti Smith è una delle icone del punk rock americano degli anni '70 e '80, nota per la sua voce potente e i suoi testi poetici. Dopo aver pubblicato diversi album memorabili, come "Horses" e "Easter", Patti Smith si è ritirata dalla scena musicale nel corso degli anni '90 per dedicarsi alla famiglia.

Tuttavia, negli ultimi anni Patti Smith è tornata in attività, pubblicando nuovi album e continuando a esibirsi dal vivo in tutto il mondo. Nel 2012 ha pubblicato l'album "Banga", che ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica e ha ottenuto una nomination al Grammy Award per il miglior album di musica alternativa.