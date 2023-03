Gli 8 concerti GRATIS più famosi della storia

7. U2 Live at the Brandenburg Gate, Berlin (2009)

Il concerto degli U2 alla Porta di Brandeburgo a Berlino era un evento speciale che è avvenuto per celebrare i 20 anni di riunificazione della Germania. La band si è esibita di fronte a un pubblico vastissimo, e questo fu decisamente un momento storico importantissimo. Lo show era gratuito e la band suonò moltissime hit, tra cui “Sunday Bloody Sunday”, “Pride (in the name of Love)” e “With or without you”.