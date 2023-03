I Public Image non hanno la fama che si meritano, ecco il perchè

I Public Image Limited, noti anche come PiL, sono una band post-punk britannica formata nel 1978 dal cantante e frontman dei Sex Pistols, John Lydon, insieme al chitarrista Keith Levene, al bassista Jah Wobble e al batterista Jim Walker. Nonostante il loro impatto innovativo sulla scena musicale, la band non ha mai raggiunto il successo commerciale che molti ritengono si sarebbe meritata.

Ci sono diverse ragioni per cui i PiL non sono riusciti a ottenere il successo commerciale che avrebbero potuto avere. In primo luogo, il loro stile musicale era estremamente sperimentale e innovativo, incorporando elementi di post-punk, dub, world music, elettronica e altri generi musicali. Questa fusione di suoni non era sempre facile da digerire per il pubblico mainstream, che preferiva spesso la musica più convenzionale e orecchiabile.