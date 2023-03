Il parere di Stevie Nicks sulla sua sostituta nei Fleetwood Mac

"Non ero un'idiota. Sapevo anche che questo era un lavoro pericoloso quando ho accettato di sostituirla. Sapevo che avrei dovuto affrontare i fischi e le critiche; ma non volevo indossare un cappello a cilindro. Non volevo volteggiare. Non volevo “reincarnare” Stevie, volevo essere me stessa. Mi sono persino tinta i capelli di castano così era evidente che a cantare non era lei. Non volevo che nessuno si scoraggiasse o deludesse.”

Preoccupata che molti fan potessero rimanere delusi dalla nuova formazione, vedendola solo come rimpiazzo, continua: "Non c'è modo di sostituire Stevie Nicks. Lo sanno tutti”.

Le parole della strega bianca la sua prima volta in cui ha incontrato Bonnie Bramlett dopo uno show, sono state schiette e lapidarie: "La prima cosa che ha detto è stata: 'Oh, non sapevo fosse bionda. E gorgheggia troppo.’”

"Tutti al tavolo hanno detto la stessa cosa, quindi so che è vero. Ma va bene. La amo ancora. Probabilmente si è sentita come se avessi pisciato sul suo albero. Posso capirlo. Sono una donna. Lo apprezzo. Lo capisco. Lo capisco. Non mi piace, ma lo capisco."

Scopri le ultime dal mondo del Rock, su Vinile, Prog Italia e Classic Rock! In edicola e online.