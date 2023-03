“Un brano al giorno”

Mercoledì: Mammoth WVH - Another Celebration At The End Of The World

Chiunque si chiedesse se il debutto di Wolfgang Van Halen nel 2021 sia stato un colpo di fortuna può stare tranquillo: sulla base delle prove di questo ultimo singolo, in realtà non lo era. Questo mercoledì lasciati trasportare da un mini-film in cui Wolf litiga con la band, che si esercita con un gruppo di avatar (nota: la canzone non inizia prima di due minuti e 40 secondi dopo); Another Celebration At The End Of The World ribadisce che la band sa scrivere una fottuta di canzone rock come si deve. Più pesante del suo lavoro precedente, è un hard rock moderno e casual che non ha paura di infuriarsi e sudare un po'. Attenzione per il suo prossimo album, che è previsto per agosto.