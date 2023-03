Blaze Bayley degli Iron Maiden ha avuto un infarto

Per quanto riguarda gli spettacoli già prenotati fra giugno e novembre di quest'anno, dobbiamo comprensibilmente aspettare un po' per vedere quanto sarà veloce il recupero di Blaze, quindi rimanete sintonizzati e nel frattempo, cosa più importante, siamo sicuri che vi unirete a noi nell'augurargli una completa e pronta guarigione. A Blaze mancate, non vedo l'ora di ritrovare la piena salute e di rivedervi tutti."

Bayley ha appena terminato un tour nel Regno Unito - il suo spettacolo più recente è stato all'Eleven di Stoke-on-Trent il 19 marzo - e avrebbe dovuto iniziare quello europeo nella sede di LA venue a Cham, in Germania, il 29 marzo.

Bayley è anche prenotato allo Steel Fest di Stalowa Wola, in Polonia, il 26 agosto, e dovrebbe esibirsi in una serie di spettacoli in Belgio e Germania il mese successivo. Un altro tour nel Regno Unito è previsto per la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Auguriamo a Bayley una pronta e completa guarigione, e aspettiamo con ansia di poterlo ancora ascoltare cantare sul palco.

