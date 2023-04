I Cult annunciano il tour europeo 2023

I Cult hanno annunciato un tour europeo per questa estate. La corsa di 13 spettacoli prende il via il 14 giugno all'Ancienne Belgique da 2000 posti a Bruxelles, in Belgio, e si conclude il mese successivo con un trio di spettacoli all'aperto nel Regno Unito a Cardiff, Halifax e Scarborough. Nel frattempo, faranno tappa al Pordenone Blues Festival in Italia il primo luglio, non vediamo l’ora di sentirli!