“Un brano al giorno”

Domenica: McFly - Where Did All The Guitars Go?

Sì, quel McFly. Il testo di Where Did All The Guitars Go? potrebbe essere un po' impegnativo (" Chi suonerà per i bambini con i capelli lunghi / Quando a nessuno importa? / Come faranno a sopportare il dolore? / Non sai che il rock'n'roll fa bene all'anima?") ma il sentimento è chiaramente lodevole e la canzone in realtà spacca, con un riff garage che scricchiola proprio come dovrebbe essere un riff garage e un'esibizione del batterista Harry Judd che deve avergli lasciato le mani con i lividi. Il ritornello è un po' troppo pop per essere del tutto convincente, ma ehi, se incoraggia qualcuno a prendere in mano una chitarra, siamo solo che contenti.