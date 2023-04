Chi sono gli UFO? Poche persone se li ricorderanno

Sono ancora di più i nomi che vengono presi in considerazione per la neonata formazione, alcuni dei quali durano lo spazio di alcune prove: i più longevi sono l’iniziale The Boyfriends, il più minaccioso The Good the Bad and the Ugly (ispirato naturalmente dall’omonimo film di Sergio Leone), e Hocus Pocus, adottato esattamente quando Bolton viene convinto che non può occuparsi anche delle parti vocali, e si opta per l’ingaggio di un cantante di ruolo. “Fu tutto molto casuale – rammenta Phil Mogg – condividevo l’appartamento con quei ragazzi, mi dissero che avrebbero registrato una demo presso uno studio e mi proposi come cantante, anche se in realtà non avevo nessuna esperienza. Avevo provato a strimpellare qualche strumento, ma non ero proprio portato; ma suonare in una band mi sembrava la cosa più fica del mondo, anche perché non avevo un penny in tasca, e nessuna voglia di lavorare!”.

Testo di Giovanni Loria, Prog Italia n.37