Nel video, l'attore/musicista esegue la ballata mentre sfoggia un abito coordinato verde scintillante e un elmo con piume rosse (come un cenno al suo personaggio animato), dall'interno di una surreale stanza rosa.

"Mario, Luigi e anche un Donkey Kong / Mille truppe di Koopa non sono riuscite a tenermi lontano da te" canta Black, prima di ripetere drammaticamente il nome di Peaches, ululando emotivamente e saltando attraverso la stanza come una ballerina particolarmente vivace.

È tutto seriamente camp e sembra che Internet non ne abbia mai abbastanza. Su TikTok, ad esempio, la piattaforma è inondata di commenti che celebrano come "nessuno sarebbe in grado di farcela tranne Jack Black" e come la traccia sia un "capolavoro". Siamo in pieno accordo.

