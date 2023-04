The story behind the song: Godilox dei King’s X

In quanto produttore, manager e mentore, Sam Taylor ha giocato un ruolo importante nell’ascesa del trio texano King’s X. Utilizzando le conoscenze maturate lavorando con gli ZZ Top, Taylor gestiva i King’s X come un sergente maggiore e li guidò nella realizzazione di OUT OF THE SILENT PLANET del 1988, album d’esordio ancora oggi tra i migliori del rock. Per il loro quinto disco, DOGMAN, il gruppo lo sostituì alla consolle con Brendan O’Brien. Sebbene la separazione sia stata tutt’altro che amichevole, tre decenni dopo il bassista e frontman Dug Pinnick ogni tanto parla ancora con Taylor, e potete stare sicuri che si arriva a parlare di una cosa in particolare. “L’ultima volta che abbiamo scambiato messaggi, Sam mi ha chiesto: ‘Secondo te perché Goldilox non è stata la più grande hit del mondo?’”, dice Pinnick. “Ed io: ‘Perché non ci hai permesso di farla uscire come singolo’.

Sam attribuisce la decisione a Jonny Z, il boss della Megaforce, ma secondo Jonny [morto nel febbraio 2022] fu proprio Sam a porre il veto alla pubblicazione di Goldilox come singolo, perché non voleva che la nostra carriera decollasse troppo in fretta”. Ty Tabor, chitarrista dei King’s X e autore della melodia del brano, è sostanzialmente d’accordo, anche se aggiunge un elemento: “Ricordo che Sam disse che non voleva che il primo singolo dal disco fosse un lento”, ricorda Tabor. “Un paio di altri gruppi che conoscevamo avevano fatto uscire brani acustici come singoli, e quando la gente era andata a vederli era rimasta confusa. Sam non voleva che succedesse questo”. “Alla fine pubblicammo Goldilox come singolo, ma solo dopo altri due [King e Shot Of Love]”, Tabor continua. “A quel punto però il disco era già stato sentito e risentito, per cui nessuno le prestò troppa attenzione. Probabilmente è stata un’opportunità persa. Poi certo, come sottolinea Pinnick, “se non eri d’accordo con Sam su qualcosa, scoppiava una guerra”.