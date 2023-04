Fuori oggi il nuovo numero di Vinile!

Iniziamo con la cover story dedicata a Renato Zero: a pagina 22, da “No Mamma No” a “Icaro”, gli album commentati per un ascolto guidato.

Poi passiamo a Brigitte Bardot, Icona immortale, diva del cinema e stella della canzone francese.

Dopo di che è il momento di festeggiare l’anniversario di “Please Please me” dei Beatles, che ha da poco compiuto sessant’anni. La storia di una delle session più incredibili di sempre, che ha dato il via a una delle carriere più incredibili di sempre.

A pagina 32, troveremo un articolo interamente dedicato alle tante vite di Gianfranco Manfredi: cantautore, scrittore, sceneggiatore.

E i Nice? Fu il primo complesso inglese a formalizzare una riuscita contaminazione tra rock e musica classica, per questo ripercorreremo insieme la loro discografia pubblicata in italia.

Passiamo poi a una speciale intervista: tra incontri e amicizie meravigliose, Marco Molendini si racconta. Ha da poco scritto un libro affascinante su Pepito Pignatelli, personaggio storico per la divulgazione del jazz a Roma.

E non potevamo non parlare del cantautore romano che ha vinto il Premio dei Premi al MEI, Daniele De Gregori, che ha appena pubblicato un nuovo album.

Ma, le sorprese non sono ancora finite: un’esclusiva intervista ad Alberto Camerini, icona rock, punk sino al raffinato pop elettronico degli anni Ottanta. Un’intervista dettagliata da non perdere.

Infine, ultima ma non ultima, in onore dei 50 anni della casa discografica Cramps fondata da Gianni Sassi, vogliamo ricordare tutti gli album e tutti i 45 giri.

Ma non è finita qui! Le nostre rubriche questa volta vi propongono:

Contributors: I volti dietro “Vinile"

Fuori dal coro: I COLLEZIONISTI SALVERANNO IL MONDO

Stonemusic: Le ultimissime, direttamente dal nostro sito

Recensioni: Tutto quello che c’è da ascoltare: le novità e le ristampe in vinile. Ascoltati e commentati per voi da: Angelo Barraco, Viviana Berardi, Andrea Direnzo, Gianni Gardon, Rossana Ghigo, Imma I., Alessio Lega, Alberto Menenti, Alberto Marchetti, Michele Neri, Federica Proietti, Vito Vita, Mario Giugni

Libri: Letti e commentati per voi da Mario Giammetti, Alessio Lega, Michele Neri, Susanna Schimperna, Vito Vita

