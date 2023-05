Disintegration compie 32 anni

"Lovesong" è un'altra incredibile traccia celebre dell'album, e una delle più famose dei Cure in generale. Il testo della canzone esprime la paura di perdere l'amore della propria vita, ed è stato il regalo di matrimonio da Robert per sua moglie Mary Poole. Dopo, c'è "Last Dance" un'altro assaggio della profondità emotiva di Robert, e dell'incredibile maestria della band di creare atmosfere lugubri assolutamente imparagonabili. "Lullaby" è una canzone strana e inquietante, con un testo che evoca immagini oniriche e molti dicono che abbia a che fare con traumi infantili del frontman, oppure con il suo difficile rapporto con le droghe. "Fascination Street” invece è una traccia rock più dura, che mostra la capacità dei Cure di creare suoni potenti e avvolgenti. E se con "Prayers for Rain" pensate di aver raggiunto il massimo stato di avvolgente e piacevole riflessiva malinconia, con "The Same Deep Water as You" andrete ancora più a fondo. Prima che l'album Disintegration si concluda con "Untitled", che chiude magistralmente questo capolavoro, possiamo ascoltare la traccia omonima "Disintegration" che ci regala un sogno per oltre otto minuti, che sembra quasi una preghiera sussurrata alla notte.

In definitiva, "Disintegration" è un album che ha segnato un'epoca nella musica britannica e internazionale. I Cure sono stati in grado di creare un suono che ha influenzato generazioni di artisti, e che ancora oggi rimane una pietra miliare della musica alternativa. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di ascoltare questo album capolavoro dei Cure, magari con le cuffie, in un momento di tranquillità riflessiva, in un luogo a voi caro. Vi garantiamo che ne uscirete diversi.

Tracklist:

Plainsong

Pictures of You

Closedown

Lovesong

Last Dance

Lullaby

Fascination Street

Prayers for Rain

The Same Deep Water as You

Disintegration

Homesick

Untitled

