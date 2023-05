Ascolta il nuovo singolo di Peter Gabriel “Four Kinds Of Horses”

Il nuovo singolo vede anche Gabriel lavorare di nuovo con Brian Eno, che ha lavorato per la prima volta con lui in Us del 1992, e compare anche nel primo singolo pubblicato, Panopticom .

"Non appena ne ho sentito uno, ho pensato che avrebbero creato una fantastico pattern tridimensionale di suoni e ho chiesto a Brian di crearne altri undici, che a me suonavano come vermi elettrici", aggiunge Gabriel.

Come per le precedenti versioni della luna piena, Four Kinds of Horses arriverà con diversi approcci al mix rispetto a Mark 'Spike' Stent (Bright-Side Mix), pubblicato il 5 maggio. Tchad Blake (Dark-Side Mix) e il mix di Hans-Martin Buff's Atmos (In-Side Mix) saranno pubblicati più avanti questo mese.

Gabriel ha finora trasmesso in streaming nuove canzoni i/o, Panopticom, The Court e Playing For Time.

Gabriel sarà in tournée sia in Europa che in Nord America entro la fine dell'anno. Date complete di seguito.

Peter Gabriel i/o Tour 2023