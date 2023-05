10 band che hanno copiato il nome di altre 10 band

Nel 1990, dopo che i R.E.M. pubblicarono il loro album classico Green, la band rock'n'roll di Chicago Green pubblicò un EP chiamato R.E.M. Il mondo non si spostò dal suo asse, ma fu comunque brevemente - ma intensamente - confuso.

In effetti, nel corso della storia, molte band hanno preso il nome da altre band, senza necessariamente suonare come le band da cui hanno preso il nome. Confuso ancora? Di seguito, tentiamo di dare un senso ai nomi di 10 tribute band che in realtà non sono affatto tribute band.

1. Ugly Kid Joe

Il posto d’onore è riservato una band che ha preso sul serio i nomi così tanto che non solo si chiama come un altro gruppo, ma ha anche intitolato il suo EP di esordio come quello di un'altra band. Gli Ugly Kid Joe sono nati in risposta alla band glam metal Pretty Boy Floyd, che hanno avuto il maggiore successo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni ’90. E invece l'EP di debutto degli Ugly Kid Joe - “As Ugly As They Want To Be” - era un gioco di parole su “As Nasty As They Want To Be” dei 2Live Crew. Anche se gli anni passano, il lupo perde il pelo ma non il vizio: il titolo dell'EP del 2012 “Stairway To Hell” non ha bisogno di troppe spiegazioni.