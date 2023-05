La storia a luci rosse dietro “I am the Walrus”

Lo stile di vita eccessivo del frontman degli Animals, Eric Burdon, è leggendario. Ha frequentato i Beatles, i Rolling Stones e Jimi Hendrix. Ha inghiottito LSD e si è buttato nella scena dell'amore libero degli anni '60 (sebbene fosse particolarmente attento alle droghe che usava: "Non metterei nulla nel mio corpo che mi impedirebbe di fare sesso").

Amico del manager dei Beatles Brian Epstein, Burdon frequentava regolarmente i Fab Four. Epstein morì il 27 agosto 1967 e appena due settimane dopo i Beatles registrarono I Am the Walrus, uno dei brani musicali più strani e originali che abbiano mai pubblicato.

Attribuito a Lennon/McCartney ma scritto al 100% da John Lennon, con un enorme contributo del produttore George Martin, I Am The Walrus è un capolavoro psichedelico. Il chitarrista degli Smiths Johnny Marr ha commentato che era "come Hieronymous Bosch messo in musica": oscuro, surreale, unico, giocoso, è un classico esempio di "usare lo studio come strumento" dei Beatles, taglia e incolla, multi-traccia, giustapponendo archi nauseabondi con immagini liriche da incubo e talvolta ilari.

Capire cosa c’è dietro i testi di John Lennon è quasi impossibile. Le teorie affermano che I Am The Walrus sia stato ispirato dalla poesia Beat senza senso di Bob Dylan, dagli esperimenti di Lennon con l'LSD, che sia stata una reazione alle critiche della sinistra radicale alla semplicità lirica di All You Need Is Love - o da una lettera da parte della sua vecchia scuola secondaria in cui gli veniva riferito che gli studenti stavano analizzando i suoi testi. Lennon - che soffriva di dislessia e aveva avuto una carriera scolastica infelice - iniziò a scrivere qualcosa a cui non avrebbe mai dato un senso: "Lascia che gli stronzi provino a risolverlo!”, aveva dichiarato a suo tempo.