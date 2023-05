L’etichetta audiofila MoFi risarcirà i suoi clienti per 25 milioni di dollari

A gennaio, MoFi - che si definisce "il leader indiscusso nelle registrazioni audiofile dal 1977" - ha deciso di risolvere il caso, ma l'importo della transazione è stato contestato da alcuni consumatori, che hanno sostenuto che era stato raggiunto attraverso una "asta al contrario" in cui MoFi ha discusso con avvocati "inefficaci" per trovare l'accordo più economico possibile. Ora un giudice federale ha approvato il pagamento di 25 milioni di dollari, che consentirà ai clienti di ricevere un rimborso completo o di conservare i loro album e ricevere un rimborso in contanti del 5%, o il 10% del denaro che avevano speso in credito da spendere in futuro Acquisti MoFi.

"Apprezziamo la sentenza del tribunale, che supporta tutte le nostre affermazioni secondo cui non vi è stata alcuna asta inversa o collusione", ha detto a Billboard l'avvocato capo di MoFi, Joseph J. Madonia. "Come sempre, MoFi continua il suo impegno per fornire i migliori dischi possibili”. Le prossime uscite di MoFi includono i sei album Van Halen dell'era di David Lee Roth, che saranno pubblicati come doppi set in vinile a 45 giri al dettaglio a $125 ciascuno.

Fonte: Loudersound, di Fraser Lewry