Fuori oggi il nuovo numero di Prog!

“Siamo una rivista bimestrale, quindi usciamo con sei numeri l’anno. Anche se non sono bravo con i conti capisco che abbiamo tagliato il traguardo degli otto anni di vita. Un sacco di tempo trascorso insieme ad esplorare il pianeta musica… e ancora tanto da scandagliare. Ovviamente, come ripetuto più volte, non abbiamo la voglia, tantomeno la pretesa, di aspirare alla perfezione, però abbiamo la sicurezza di far vivere «Prog Italia» con la massima passione

e sincerità. E vi ringrazio per esserci ancora accanto dopo un periodo così travagliato, dove ognuno ha perso qualcosa per strada, perché rispetto alla situazione pre-pandemia sono cambiate molte cose, troppe, non solo nella musica.

Naturalmente altri artisti a noi cari sono scomparsi dall’uscita del numero 47. Tale processo è inevitabile ma non meno doloroso. Sono alcuni degli eroi che ci hanno avvicinato alla musica. I loro album sono l’unica macchina che conosco per viaggiare nel tempo. E in questa epoca ineducata e frettolosa c’è sempre bisogno di eroi di questo tipo…

A Ray Shulman e Ryūichi Sakamoto, morti a marzo, è dedicato «Prog Italia» 48. Ricordiamo il primo con un articolo su IN A GLASS HOUSE dei Gentle Giant (1973), il secondo con una testimonianza di Gianni Nocenzi, che con Ryūichi duettò nella splendida Al principio dell’arcobaleno – Part II, brano conclusivo del suo SOFT SONGS (1993, purtroppo quasi introvabile sin dall’uscita e mai ristampato).

Il festival Progressivamente è rimasto in vita dal 1993 al 2019, poi per il Covid-19 ha sospeso l’attività. Il 21 giugno con i Divae Project e Gianni Nocenzi tornerà per la XXVIII edizione. Sarà a ingresso libero e in un posto speciale, ovvero nei giardini davanti al Colosseo. Sarà ospitato negli spazi di Jazz & Image, manifestazione diretta da Eugenio Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, figlio del mio amico Giampiero, che tanto ha dato al jazz, con cui ho realizzato due edizioni del festival quando era direttore della Casa del Jazz... a lui è dedicato Progressivamente 2023. Non so ancora le date per gli altri quattro o più concerti, che si terranno tra luglio e settembre con Osanna, Fonderia, La Grazia Obliqua, Opus Avantra + Tony Esposito, Francesco Gazzara, Floydiana.

Buon ascolto.”

Guido Bellachioma

bellak@alice.it

