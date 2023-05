I Foo Fighters confermano Josh Freese come batterista dal vivo

Freese è anche il batterista regolare dei Devo e dei Vandals, ed è stato in tour con A Perfect Circle, Nine Inch Nails e The Offspring. Ha anche suonato con i Guns N' Roses – trascorrendo due anni in studio con Axl Rose senza mai suonare dal vivo con la band – così come The Residents, Sting, Bruce Springsteen, Slash, i Weezer e molti altri. Ha anche fatto un'audizione per i Pearl Jam nel 1994. Suonerà il suo primo concerto completo con i Foo Fighters al Bank of New Hampshire Pavilion di Gilford, NH, domani.

Nel 2011, Music Radar ha chiesto a Freese dell'importanza della personalità di un musicista quando si trattava di trovare lavoro. "È importante, ma solo fino a un certo punto", ha detto Freese. “Ovvero: puoi essere un bravo ragazzo e un pessimo musicista, ma non avrai molti concerti. Oppure puoi essere un grande musicista ma un idiota totale, e il risultato non cambierebbe.”

Date del tour 2023 dei Foo Fighters

24 maggio: Gilford Bank of New Hampshire Pavilion, NH

26 maggio: Boston Calling Music Festival, MA

28 maggio: Columbus Sonic Temple Arts & Music Festival, OH

30 maggio: Washington The Atlantis, DC

02 giugno: Nürburgring Rock Am Ring, Germania

giugno 04: Nürburg Rock Im Park, Germania

14 giugno: Rogers Walmart AMP, AR

16 giugno: Pelham Oak Mountain Amphithea, AL

18 giugno: Manchester Bonnaroo Music & Arts Festival, TN

08 luglio: Quebec City Festival D'ete De Quebec, QC

12 luglio: Ottawa Bluesfest, ON, Canada

15 luglio: Milwaukee Harley-Davidson Homecoming Festival, WI

29 luglio: Naeba Fuji Rock, Giappone

04 agosto: Spokane Arena, WA

06 agosto: Big Sky Wildlands Festival, MT

08 agosto: Salt Lake City USANA Amphitheatre, UT

10 agosto: Stateline Lake Tahoe Outdoor Arena presso Harvey's, NV

12 agosto: San Francisco Outside Lands Festival, CA

03 settembre: Aspen Jazz Aspen Snowmnass, CO

07 settembre: Curitiba Estadio Couto Pereia, Brasile

09 settembre: San Paolo The Town, Brasile

15 settembre: Chicago Riot Fest, IL

17 settembre: Asbury Park Sea.Hear.Now, NJ

19 settembre: Virginia Beach Veterans United Home Loans Amphitheatre, CA

21 settembre: Louisville Louder Than Life, KY

01 ottobre: Dana Point Ohana Festival, CA

03 ottobre: Phoenix Talking Stick Resort Amphitheatre, AZ

05 ottobre: El Paso Don Haskins CenterV, TX

07 ottobre: Austin ACL Festival, TX

14 ottobre: Austin ACL Festival, TX

26 novembre: Gran Premio di Abu Dhabi F1, Emirati Arabi Uniti

I biglietti sono già in vendita

Fonte: Loudersound, testo di Fraser Lewry