Fuori oggi il nuovo numero di Classic Rock!

Cover story dedicata ai Deep Purple: se il casinò di Montreux non fosse andato a fuoco, non avremmo avuto nessuna Smoke On The Water e MACHINE HEAD sarebbe stato un disco molto diverso da quello che conosciamo. Questa è la storia, raccontata direttamente da loro.

Partiamo con un articolo dedicato alla PFM, che hanno appena fatto uscire il nuovo live: un’ora e mezza di musica che ripercorre la carriera della band italiana di rock progressivo più famosa al mondo.

Passiamo poi a Paul Gilbert: Il suo ultimo disco è una raccolta dei successi di Ronnie James Dio, riletti in chiave strumentale sulla chitarra.

E i Rival Sons? Il rock non è affatto morto e non ha neppure bisogno di essere salvato. Così la pensano loro, che tornano con il primo di due dischi nuovi e puntano a prendersi definitivamente lo scettro del blues rock.

Dopo i tributi ad altri artisti e ai personaggi dei fumetti, il rocker emiliano Graziano Romani ritorna alle origini.

E poi, non potevamo non dedicare un articolo alla new wave del Prog: il prog non è mai morto del tutto. Però negli anni 80 ha sofferto parecchio, inutile negarlo. E allora, zoomiamo su quel decennio, provando a ricostruire una mappa di quelli che sono stati i dischi e i musicisti che hanno permesso al prog di rialzare la testa.

Invece, per non lasciare indietro nessuna band pazzesca, eccovi i Black Sabbath. Scrivi delle canzoni, vai in studio, esci con un disco. Prima aveva funzionato. Ma quando si trattò di realizzare il successore di VOL. 4, faticavano a ingranare: “Passavamo tutto il giorno a cazzeggiare, e alla fine ci ritrovammo con del materiale inutilizzabile”. Ecco come nacque SABBATH BLOODY SABBATH.

Un tuffo nel passato con un pezzo sui Ian Hunter; ha più anni del rock’n’roll ed è tornato con un album pieno di super ospiti. E a noi racconta di Jeff Beck, del punk, di Alex Harvey e di David Bowie. E di tutto il resto.

E ancora, vogliamo dedicare un articolo al Lazarus di Manuel Agnelli. Cosa ne pensiamo?

Il Concludiamo con tutte le rubriche tipiche di Classic Rock Italia:

The Dirt (le novità, le anticipazioni, i rumour: Milano ha reso omaggio alla Cramps e a Gianni Sassi).

Stonemusic (Le ultimissime, direttamente dal nostro sito).

George Harrison - My Sweet Lord

Il Q&A con Alice Cooper

Feedback (Nuovo EP per i Ghost, concerti in Italia per Xavier Rudd e standing ovation per Andrea Ra).

Hard Stuff (le novità discografiche, le ristampe, i libri, i fumetti).

Playing (I consigli per chi il rock lo suona).

Live Review (Anche stavolta ce n’è per tutti i gusti: Roger Waters, Joe Satriani e la messa in scena italiana di Lazarus).

Opinioni (Duello all’OK Corrall: firme di Classic Rock a confronto).

Soundtrack Of My Life (Pino Scotto).

