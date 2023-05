5 gruppi che mantengono vivo l’occult rock – oltre ai Ghost

4. Blood Ceremony

La cantante Alia O'Brien potrebbe avere un dottorato di ricerca sull’intelligenza artificiale, ma la sua band Blood Ceremony non ha chiamato il nuovo album “The Old Ways Remain” per niente. I canadesi si rifanno a un passato sabbatico incorporando elementi familiari di psichedelia, prog e folk in un mix eclettico che in qualche modo finisce per suonare come nessun altro sul pianeta. Aggiungi un'inclinazione paganistica, un amore per il vecchio horror e un flauto assolutamente killer e hai una visione unica e avvincente del loro hard rock con sfumature occulte.