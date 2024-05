THE WITCHES SEED: l’opera rock di STEWART COPELAND a Milano!

Alla creazione sonora dell’artista americano si aggiungono alcune canzoni composte da un altro nome di punta del pop-rock degli ultimi decenni, la cantautrice Chrissie Hynde, leader dei Pretenders, che irrompono nella partitura come elemento di rottura nell’orchestrazione contemporanea. Il ruolo da protagonista dell’opera è affidato a Irene Grandi, artista eclettica dal timbro inconfondibile, tra le più amate del pop-rock italiano, con oltre 25 anni di carriera alle spalle e collaborazioni con artisti come Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Stefano Bollani. Al suo fianco la stessa Maddalena Calderoni, un altro soprano di chiara fama, Veronica Granatiero e lo strabiliante controtenore Ettore Agati.

Artefice del libretto è invece il drammaturgo britannico/irlandese Jonathan Moore, nome ben noto alle più prestigiose istituzioni teatrali internazionali e autore per la BBC, che vanta collaborazioni con compositori del calibro di Michael Nyman, Ludovico Einaudi e lo stesso Copeland. In occasione della ripresa del 2024, a Jonathan Moore è stata affidata anche la regia, sempre in collaborazione con la coreografa Valentina Versino.

A dirigere l’Orchestra Filarmonica Italiana sarà l’irlandese Eimear Noone – prima donna nella storia a salire sul podio dell’orchestra nel corso della 92° premiazione degli Oscar e compositrice di alcune colonne sonore di videogiochi cult come World of Warcraft, tra i più venduti al mondo. Le video scenografie immersive che trasformeranno il Teatro Arcimboldi sono firmate dalla concept&visual artist di fama internazionale Edvige Faini, che da anni collabora con i più prestigiosi studi di produzione hollywoodiani (ha lavorato su film come Il pianeta delle scimmie, Pirati dei Caraibi, 300 e Sin City, per citarne soltanto alcuni) e con le più rinomate game house mondiali (da concept artist ha sviluppato video giochi cult Assassin’s Creed Unity e Final Fantasy XV).

La realizzazione dei costumi, infine, è affidata alla Satoria Klemann che ha utilizzato preziosi materiali messi a disposizione da Manifattura Domodossola mentre le luci son firmate da Emiliano Pascucci.

THE WITCHES SEED

Musiche di STEWART COPELAND

Libretto e regia di JONATHAN MOORE

Partner Creativo: CHRISSIE HYNDE

Video scenografie di EDVIGE FAINI

Direttore d’orchestra TROY MILLER

Coreografie VALENTINA VERSINO

CAST :

Isabetta IRENE GRANDI

Nele VERONICA GRANATIERO

Manzinetta MADDALENA CALDERONI

Inquisitore Buelli ETTORE AGATI

Vescovo Bascapè GABRIELE NANI

Pastore Vittorio GRAZIANO DALLAVALLE

Pastore Ludo DOMENICO POZIELLO

Pastore Claudio FRANCESCO CASCIONE

Sergente Giovanni RICCARDO BENLODI

Guardia Polidori DAVIDE PROCACCINI