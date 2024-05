Fuori oggi “NON C’È PIÙ TEMPO”, il primo album di MICHELANGELO VOOD

Esce oggi, venerdì 10 maggio, per Carosello Records “NON C’È PIÙ TEMPO” , il primo album di inediti di MICHELANGELO VOOD, cantautore che abita il presente sognando coi piedi per terra e cultore delle piccole cose, capace di far vibrare il suo vissuto sulle stesse corde di chi lo circonda.

“NON C’È PIÙ TEMPO”, per Carosello Records, in cui trovano spazio anche i brani “Scemo”, “Due morsi” e “2000 anni” che MICHELANGELO VOOD ha disseminato in questi primi mesi del nuovo anno come piccole pietre per iniziare a tracciare questo nuovo percorso, è un piccolo e prezioso taccuino un po’ consumato e pasticciato in cui Michelangelo racchiude e racconta il suo punto di vista e le sue riflessioni su cosa significa e cosa comporta avere 30 anni oggi.

«Tutti i giorni penso che io della vita non ci ho capito niente. Alla mia età i miei genitori avevano già una casa, un lavoro stabile e due figli, io invece sto a Milano in affitto con altre 3 persone, ho un lavoro precario e a malapena potrei prendermi cura di un cane, figurati di un figlio. Nella testa sento un orologio che non si ferma mai, mi dice che non c’è più tempo, che devo muovermi se non voglio rimanere un fallito per tutta la vita. E io mi muovo, ma non so dove sto andando. Paura, amore, futuro, solitudine, sacrifici, rassegnazione, speranza, metropoli, genitori, amicizie, provincia, delusione, fame, treni, scelte, dipendenze, fallimenti, insonnia, verità. Ho messo tutto questo nel mio primo disco» Michelangelo Vood