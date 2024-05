1964: il Big Bang del ROCK | Classic Rock

Che anno irripetibile, il 1964! Molti grandissimi debutti, l’inizio di alcune leggende, i semi sparsi del folk, del blues e (soprattutto) del british blues, del rock and roll, del soul, del rock del surf e del proto-garage a contribuire alla nascita di un mondo nuovo.

A cura di: Maurizio Becker Testi: Luigi Abramo, Francesco Donadio, Federico Guglielmi, Mario Giugni, Renzo Stefanel

Nel luglio 1964 il presidente Lyndon Johnson riesce finalmente a far passare il Civil Rights Act, la legge che abolisce, almeno dal punto di vista formale, la segregazione razziale negli Stati Uniti. A combattere le discriminazioni continua a pensarci anche la black music, grazie all'opera di etichette quali l'Atlantic, la Motown, la Chess e la Stax. Nell'ambito del folk, poi, forti e chiare sono le voci delle protest song. Il 1964 è anche l'anno del trionfale rilancio del rock, da tempo offuscato dal Brill Building Pop: sul ritmo jungle di The Story Of Bo Diddley, Eric Burdon narra che "a causa di circostanze che sfuggono al nostro controllo come le payolas, la scena del rocknroll mori dopo due anni di solido rock. E poi hai avuto dischi come 'prenditi cura della mia piccola, per favore non renderla mai triste e così via. Circa un anno dopo, in un posto chiamato Liverpool in Inghilterra, quattro giovani tizi con un taglo mop hanno iniziato a cantare roba tipo è stata la notte di una giornata dura e ho lavorato come un cane" c'è forse qualche discrepanza nei tempi, ma il concetto è sostanzialmente giusto (la canzone derisa è l'hit di Bobby Vee Take Good Care Of My Baby). Intanto, a febbraio i Beatles sono stati all'Ed Sullivan Show: hanno fatto il botto e gli Stati Uniti sono di colpo diventati terra di conquista anche per altri invasori britannici cresciuti ascoltando e facendo proprie le musiche dei rocker e dei bluesmen nordamericani. E in breve, a illuminarsi sarà la creatività di tanti giovani yanks. Per il rock si aprono nuove strade. Qui abbiamo raccolto cinquanta album del 1964 che i sessant'anni proprio non li dimostrano.

Mario Giugni