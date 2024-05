L’unica data italiana degli AC/DC: POWER UP TOUR 2024

Grande attenzione sarà rivolta alla logistica: sono infatti cinque i treni speciali che viaggeranno nella notte tra il 25 e il 26 maggio dalla Stazione FS Reggio Emilia (con ingresso su piazzale Europa) per riportare a casa i fan:

Frecciarossa 99147 da Reggio Emilia (00:30) a Roma Termini (05:06) con fermate a Firenze Santa Maria Novella (01:35) e Roma Tiburtina (04:58).

Frecciarossa 99148 da Reggio Emilia (00:35) a Torino Porta Nuova (02:45) con fermate a Milano Centrale (01:35) e Torino Porta Susa (02:33).

Tper 94455 da Reggio Emilia (01:00) a Bologna Centrale (01:35) con fermata a Modena (01:12).

Tper 94470 da Reggio Emilia (01:30) a Milano Centrale (03:10) con fermate a Parma (01:45) e Piacenza (02:15).

Tper 94463 da Reggio Emilia (02:30) a Bologna Centrale (03:05) con fermata a Modena (02:42).

Gli ultimi biglietti dei Frecciarossa sono acquistabili tramite l’App di Trenitalia,presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, o sul sito Trenitalia.com.

I biglietti per i treni TPER (regionali) sono in vendita sul sito Bus For Fun e nel punto vendita attivo presso il Villaggio Le Reggiane il 25 maggio.

Presso la Stazione FS Reggio Emilia (ingresso su piazzale Europa) e nell’area del Villaggio Le Reggiane Bus For Fun distribuirà dei braccialetti identificativi destinati unicamente a chi utilizzerà i treni regionali TPER in modo da velocizzare il transito verso i binari. Chi utilizza i treni Frecciarossa non necessita di bracciale per accedere alla stazione.

Ricordiamo che la Stazione AV di Reggio Emilia sarà chiusa la notte del concerto.

Per chi preferisse raggiungere l’arena in automobile, è possibile prenotare il posto per la propria auto, moto o camper sul circuito Park For Fun. Durante la giornata del 25 maggio sarà possibile cercare su Waze o Google Maps il proprio parcheggio e ottenere comodamente tutte le indicazioni direttamente sull’app. Su Park For Funsono disponibili anche posti tenda.

In occasione del concerto sarà attivo un servizio di deposito bagagli presso l'oratorio Don Bosco in Via Adua, 79. Il deposito sarà attivo da sabato 25 maggio dalle 8 alle 19.30 per poi riaprire alle 23 e chiudere alle 2 di domenica 26 maggio. Il costo per depositare oggetti sarà di € 10 per zaini e borse, e di € 5 per oggetti più piccoli (es. caschi).

Ricordiamo che il concerto è esaurito e in cassa non saranno disponibili biglietti. Barley Arts raccomanda sempre di non affidarsi ai circuiti di Secondary Ticketing per l’acquisto dei biglietti, evitando di dare linfa al mercato illegale di biglietti per eventi live. Ticketone è stato l’unico canale di vendita autorizzato per il concerto.

I biglietti del concerto sono nominali all’utilizzatore: in fase di ingresso nell’Arena, il personale del servizio di controllo verificherà che il nome sul biglietto e il documento d’identità di chi accede corrispondano. Ricordiamo che il servizio di cambio nominativo sarà attivo sul sito Ticketone fino alle 18 di venerdì 24 maggio; è possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non sono previste riduzioni.

Il settore al quale si potrà accedere è unicamente quello indicato sul biglietto (Red Zone, Yellow Zone, Orange Zone, Green Zone, Blue Zone). Non sarà possibile fare cambi di settore. Ogni zona è fornita di propri punti ristoro, bar, merchandising, servizi igienici. Una volta avuto accesso all’Arena non sarà più possibile uscire fino al termine del concerto.

L'assistenza alle persone con disabilità è fornita da Unitalsi Emilia Romagna.

Le zone riservate alle persone con disabilità sono situate nel settore Red Zone: l’accesso sarà riservato solo a coloro che avranno ricevuto conferma del posto, biglietti e informazioni da Mani Amiche Onlus, che ha gestito le prenotazioni di tali aree a partire dall’annuncio dell’evento (il 12 febbraio 2024). La disponibilità dei posti in tali aree è terminata.

Gli accompagnatori delle persone deambulanti non possono accedere alle aree riservate (a meno che non sia stata concordata in precedenza una necessità di assistenza costante) ma sosteranno in piedi in prossimità delle stesse per far si che su di essa non venga sottratto spazio riservato alle altre sedie a rotelle e/o persone con problemi di deambulazione.

Per rimanere sempre aggiornati sul concerto, è disponibile sugli store digitali Barley Arts x ACDC, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom con tutte le informazioni utili per vivere al meglio il concerto italiano, oppure verificare gli aggiornamenti nell’apposita sezione sul sito BarleyArts.com.

Tutto il personale del servizio di controllo indossa pettorine numerate con un QR code che può essere scannerizzato col proprio smartphone per ricevere tutte le informazioni utili. Lo stesso QR è stampato sui bracciali destinati al pubblico ed è esposto presso le casse e in Arena.

La ristorazione all’interno di RCF Arena è gestita direttamente dalla venue.

Dopo il successo delle prime 9 ristampe che hanno conquistato in Italia la classifica degli album fisici più venduti, il 21 giugno escono altri 6 leggendari dischi degli AC/DC in vinile color oro in edizione limitata (Columbia Records/Legacy Recordings), in occasione dei 50 anni di carriera dell’iconica band rock’n’roll. Nelle esclusive ristampe gli LP color oro sono accompagnati da un poster 12"x12" diverso per ogni album con la nuova grafica AC/DC 50, perfetto per essere collezionato e incorniciato. Questi i prossimi 6 dischi in uscita: If You Want Blood You’ve Got It, Let There Be Rock, Ballbreaker, Stiff Upper Lip, Rock Or Bust e 74 Jailbreak.

Virgin Radio è radio ufficiale dell’unica data italiana degli AC/DC; Rockol e Sony Music Italy sono partner.

AC/DC

+ THE PRETTY RECKLESS

POWER UP TOUR EUROPE 2024

Sabato 25 Maggio 2024

Reggio Emilia, RCF Arena – via dell’Aeronautica