È in arrivo il nuovo CIAO 2001: ecco un estratto dell’intervista con RED RONNIE!

Bolognese, classe 1951, Gabriele Ansaloni alias Red Ronnie (Red per il colore dei capelli, Ronnie in onore del pilota di Formula 1 Ronnie Peterson) è stato, negli anni Ottanta e Novanta, uno dei massimi divulgatori di musica in televisione, con i suoi programmi e i suoi reportage “da guerriglia”, in genere con una telecamera portata in spalla. Ma ancor prima, Red è stato dj radiofonico, creatore di fanzine e giornalista musicale, in prima linea nella diffusione del punk e della new wave in Italia. Abbiamo ripercorso con lui i momenti salienti della sua carriera, e di una passione che nonostante gli anni non accenna a scemare (come dimostra il suo “Nuovo Roxy Bar”, programma che attualmente trasmette via web).

Qual è stato il tuo primo approccio al rock, da ragazzino?

Restai affascinato quando i miei cugini che avevano un mangiadischi venivano a trovarmi a casa stando due-tre mesi, portando questa magia dei dischi. Dopodiché mi sono comprato anch’io il mangiadischi, e poi un giradischi, un Lesa. Il primo album che ho acquistato è stato BIG HITS dei Rolling Stones seguito da OLDIES BUT GOODIES dei Beatles. Ma un giorno a scuola un mio amico, Maurizio, mi disse: “Ho comprato un album da regalare a mio cugino per il compleanno, ma lui ce l’ha già. Costa 3.500 lire, se vuoi te lo vendo a 1.800”. Era DISRAELI GEARS dei Cream. All’inizio rimasi un po’ frastornato: “Ma che cazzo è ’sta roba?” Ma poi mi sono cominciato ad appassionare. E da lì ho cominciato ad amare tutto – a comprare Jimi Hendrix, i Doors, i Ten Years After, i Blind Faith... – tutto ciò che avesse una chitarra distorta.