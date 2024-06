L’intervista di Classic Rock a DEBBIE HARRY

Nel 2011, Chris Roberts di Classic Rock UK ha intervistato Debbie Harry, carismatica e indimenticabile leader dei Blondie, una delle band più iconiche della scena punk newyorkese degli anni ’70. Cresciuti parallelamente a Ramones, Talking Heads e Television, i Blondie abbandonano presto il CBGB per buttarsi nel mondo della pop music, ottenendo una serie di successi senza pari: "Hang On The Telephone", "Call Me", "One Way Or Another", "Heart Of Glass", "Atomic" e "Rapture".

“L'intervista si svolge in un hotel di Chelsea a Londra. Il sole primaverile illumina le barche del porto, creando un'atmosfera suggestiva. Debbie Harry, nonostante una leggera tosse, affronta il programma promozionale con serenità e radiosità. Un giornalista presente nella stanza commenta l'odore di vino sulla mia giacca, un aroma proveniente dal mio collega. Per questo motivo, o forse semplicemente per rispetto, entro nella stanza e bacio la mano di Debbie.

L'obiettivo dell'intervista è parlare del nono album in studio dei Blondie, "Panic Of Girls", e della storia della band. Una storia a volte trionfante, a volte turbolenta, che non si adatta alle tipiche traiettorie delle leggende del rock. Nonostante ciò, presenta un arco di redenzione simile a quelli hollywoodiani.