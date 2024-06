«Il Re è ancora Nudo» | Ciao 2001

I festival ieri e oggi

Viene spontaneo chiedere a Pollini quali relazioni si possano stabilire tra la testata storica insieme alle attività che a essa facevano capo negli anni Settanta e la realtà odierna: “Onestamente, il mio progetto di rilancio non vuole essere un’operazione di nostalgia”, risponde. “Come «Re Nudo», abbiamo un background storico di cultura underground, fatto di festival e di testi scritti, e perciò tutto il diritto di parlarne. Sono passati però più di cinquant’anni e ovviamente ci sono nuovi giocatori di cui dobbiamo tenere conto.

Il festival che stiamo organizzando, ‘Le Notti dell’Underground’, che si svolgerà il 21, 22 e 23 giugno alla Fabbrica del Vapore a Milano, non si presenta perciò come un raduno di reduci ma un happening originale aperto e prodotto alle e dalle nuove generazioni. Grazie al sito di «Re Nudo» che annuncia l’evento e presenta contenuti dei numeri già usciti, ho ottenuto le adesioni di numerosi artisti under 30. Negli

anni Settanta ovviamente non c’erano siti Internet né social media. Un’altra grande differenza rispetto ai sei storici festival degli anni Settanta, le Feste del Proletariato Giovanile di Ballabio, Zerbo, Alpe del Vicerè e Milano (al Parco Lambro, dal 1974 al 1976), è che allora la cultura underground era rappresentata quasi interamente dalla musica ed era inoltre fortemente politicizzata dato che in quel particolare periodo storico su parte della musica italiana venivano veicolate ideologie.

Oggi, in una società in cui contano tanto le immagini, ‘Le Notti dell’Underground’, che si tiene a cinquant’anni dal primo festival del Parco Lambro, alla musica affianca fotografia, performance teatrali, pittura, grafica, installazioni video e diverse altre forme artistiche, con un trait d’union che le accomuna e ci accomuna alle feste di «Re Nudo» dell’epoca: offrire contenuti alternativi al mainstream. Non parlerei di ‘controcultura’ perché usando tale termine si dà per assodato che esiste una cultura predominante, mentre oggi a mio avviso esiste un gigantesco vuoto culturale”.