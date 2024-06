Il BRITPOP in uno speciale!

48. OASIS: Working Class Heroes | Il Britpop in un solo disco? Il 2 ottobre 1995 esce (WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY?

e non c'è storia: primo posto in classifica, 22 milioni di copie totali nel mondo e terzo album più venduto di sempre in Gran Bretagna. Serve altro? Di Antonio Bacciocchi

54. PULP: Come un film in bianco e nero | Jarvis Cocker è l’unica presenza fissa nella lunga e tortuosa storia di questa band di Sheffield che arriverà al successo undici anni dopo la pubblicazione del suo primo album, a coronamento di una estenuante rincorsa. Di Renato Massaccesi

60. 1997-2001: London rules, apogeo e caduta | L’“hype” stavolta sembra corrispondere alla realtà: chiunque atterri a Londra nei primi mesi del 1997 ha veramente l’impressione di trovarsi nella “città più cool del pianeta”. Di Francesco Donadio

76. 1993-1999: L’Italia e il BRITPOP | Come sempre avviene di fronte alle novità, in Italia la prima reazione al Britpop è tiepida. Poi nel 1996 tutto cambia. Di Antonio Bacciocchi, Francesco Donadio, Renzo Stefanel

84. BRITPOP: i 50 (+3) album da non perdere | Nel Britpop c’è un po’ di tutto: art-rock, new wave, pop-punk, classic rock beatlesiano, psichedelia... e perfino progressive! Di Fabio Babini, Antonio Bacciocchi, Francesco Donadio, Renato Massaccesi, Renzo Stefanel

104. Britbox | A un certo punto il mercato ha sentito l’urgenza di cesellare (anche per il Brit) quello che è l’oggetto più scintillante e bramato dai collezionisti più incalliti: il box set. Ne sono usciti di ogni tipo.

106. Britspotting | Il Britpop è diventato anche una tendenza cinematografica, se non un filone vero e proprio. Con una sua letteratura ormai ampia e un bel libro uscito nel 2019, scritto da Matt Glasby: Britpop Cinema – From Trainspotting to This Is England. Di Giandomenico Curi

112. BRITPOP da leggere | 10 libri consigliati per entrare dentro le storie del Britpop. Di Fabio Babini e Francesco Donadio

