Tutti pronti per il nuovo CLASSIC ROCK?!

20 / Calexico Tornano in Italia per quattro concerti con le loro canzoni cinematografiche ispirate dai paesaggi desertici.

25 / La Giovine Italia: 5 band italiane per aggredire il futuro Giovani, talentuose, dalla forte vocazione internazionale. Una nuova generazione di band sta ridisegnando la mappa del rock italiano e reclama attenzione. Ne abbiamo scelte cinque: Black Snake Moan, Leatherette, Life in the Woods, Smalltown Tigers e To The Max! Sono la prova dell’esistenza di un vero e proprio movimento? Troppo presto per dirlo. Ma noi ci speriamo.

37 / Cover Story Nick Cave & The Bad Seeds: 40 anni tra sacro e profano Il 30 agosto sarà nei negozi WILD GOD, il diciottesimo album di studio della mutevole band che ormai da quarant’anni è un tutt’uno con Nick Cave, del quale segue e impreziosisce le metamorfosi espressive. Un percorso folgorante, costellato di musica per lo più indimenticabile.

46 / The Allman Brothers Band Il 28 ottobre 2014 hanno tenuto l’ultimo concerto della loro storia al Beacon Theatre di New York. Non sono trascorsi neppure dieci anni, eppure sembra passato un secolo: da tempo nessuno ormai parlava più di loro e della loro musica. Almeno fino a che, il 18 aprile scorso, non si è diffusa la notizia della morte di Dickey Betts. È ora di rimediare.

56 / Scorpions Agli inizi del 1983, la loro carriera traballava, ma l’anno dopo LOVE AT FIRST STING li trasformò in superstar mondiali. Con un piccolo aiuto da parte di Helmut Newton, David Mallet, l’esercito USA e... gli AC/DC.

62 / Classic Rock Interview: Jon Bon Jovi “Non ho mai avuto un piano B, mai”, confessa. Fortunatamente non ne ha mai avuto bisogno. Partito con una cover band, ha colto l’attimo, ha guidato una delle band di maggior successo della sua epoca ed è diventato una delle rockstar più conosciute della storia. E c’è dell’altro, molto altro...

72 / Black Sabbath Dio era svanito. Gillian se n’era andato. Geezer aveva mollato. E Ozzy? Ozzy aveva dichiarato guerra. Ma dal minaccioso buio che li accerchiava spuntò una luce, sotto forma del cantante Tony Martin. E con lui ripartirono.