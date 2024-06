Fermi tutti: sta arrivando il nuovo numero di VINILE!

E poi, le nostre imperdibili rubriche…

4. CONTRIBUTORS | I volti dietro Vinile

6. FUORI DAL CORO: SETAK | Intervista di Federica Proietti

8. DISCHI DI CULTO: GIORGIO GABER | Testo di Andrea Caponeri

22. PER I CURIOSI: MONO/STEREO, COME RISPARMIARE SULLE COPERTINE | Testo di Michele Neri

62. STONEMUSIC | Le ultimissime, direttamente dal nostro sito e l’elenco aggiornato dei negozi di dischi in Italia.

84. NEGOZI DISCHI | Vediamo in dettaglio i negozi di dischi in Italia

86. RECENSIONI | Le novità recensite da: Luigi Abramo, Angelo Barraco, Andrea Direnzo, Gianni Gardon, Rossana Ghigo, Mario Giugni, Imma I., Alberto Marchetti, Alberto Menenti, Francesco Mirenzi, Michele Neri, Vito Vita

93. IL PASSAPAROLA - Cranchi | Testo di Alberto Marchetti

106. LIBRI | Letti e commentati per voi da: Alessandro Bottero e Vito Vita