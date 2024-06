Fuori oggi il nuovo CLASSIC ROCK!

La vita è fatta così: ti prende a schiaffoni e poi ti obbliga a rimetterti in piedi come un automa, perché lo spettacolo deve continuare e chi si ferma è perduto. Tanto che dodici mesi dopo io mi ritrovo nella posizione scomoda che fu di Francesco, travolto da cose da fare, da mail a cui rispondere, da telefonate di persone in impaziente attesa di un sì o un no, da impaginati da correggere e mandare in stampa, da decisioni da prendere, senza mai avere un minuto per riflettere, per digerire le cose. La vita di Francesco era sempre stata così: faticosa e molto usurante. Ma anche bellissima, perché lui aveva il dono di godersi ogni singolo istante, ogni singolo incontro, ogni singola telefonata. Io un po’ meno. La sua risata contagiosa mi rimbomba ancora nelle orecchie, i suoi aggettivi sempre esagerati (“epocale”, “spaziale” ecc.) sono pian piano entrati anche nel mio lessico, la sua resistenza passiva alle “rogne” e ai rompicoglioni è diventata una preziosa lezione di vita. Vorrei tanto che l’orologio tornasse magicamente alle 17.30 di quel 21 maggio 2023. Vorrei sentire al telefono la bella calda voce di Francesco che mi dice: “Ci sei domani per cenetta da me con Michele, Franco e Mario?”. Vorrei che Francesco avesse avuto il tempo di piangere alle note di Now And Then. E vorrei che oggi potesse ascoltare il disco dei Life in the Woods, che aspettava da tanto e nemmeno ci sperava più. Vorrei che fosse tutto un brutto sogno. Vorrei.

Maurizio Becker

