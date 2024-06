Il nuovo numero di VINILE è in edicola!

È un pensiero che disturba e ferisce perfino me che lo sto scrivendo, che conosco piuttosto bene il mondo degli studi di registrazione e so quanto sia importante il ruolo di ingegneri del suono che ben interagiscano con i produttori artistici per conseguire il miglior risultato finale possibile. Forse non si è ancora vicinissimi a questo scenario ma ignorarlo è pericoloso e sicuramente non serve a nulla se non a essere impreparati quando ci sarà da difendersi (già ora in realtà). C’è poi il rischio di un’ulteriore omologazione con dischi sempre più privi di quelle imperfezioni tecniche ed esecutive che un ingegnere e un produttore sanno come rendere valore aggiunto. Insomma tutti dischi perfetti tecnicamente, magari con canzoni pessime e testi privi di alcuna credibilità e profondità. Per parafrasare potremmo quasi pensare a un nuovo termine, la canzone d’auto... ma. E sempre grazie a un uso spregiudicato dell’IA, potremmo trovarci come il cantautore Ance (Andrea Lovito) che ha scoperto per caso che due diversi profili di artista su Spotify avevano modificato sue canzoni (proprio i master originali), cambiando, magari anche solo un aggettivo, i titoli e rendendoli pubblici con altri interpreti e con decine di migliaia di streaming. Andrea ha avuto gioco facile a bloccare tutto e a sporgere denuncia, ma chissà da quanto andava avanti questa truffa che se non è particolarmente gravosa dal punto di vista economico, in questo caso, lo è sicuramente dal punto di vista morale e artistico.

Magari anche le vostre canzoni sono là fuori con titoli storpiati e utilizzati in playlist iper ascoltate in giro per il mondo. Occhi aperti.

- Michele Neri