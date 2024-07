“Dream On”, il tributo di MISS VELVET a Steven Tyler

“Ci sono state molte volte, nel corso degli anni, in cui avrei voluto fare una cover di questa canzone, ma il momento non mi è mai sembrato giusto, perchè sapevo di dover crescere ancora. Come puoi prendere una canzone così iconica, con una band di tale livello, e preservare comunque la sua bellezza originale? Mentre lavoravo al mio nuovo album con il produttore Easjay Jones abbiamo iniziato a parlare dei brani acustici da aggiungere ai live di Miss Velvet..mentre suonavo in concerti per Los Angeles, ho iniziato a sperimentare una versione acustica ridotta di 'Dream On' alla fine dei miei spettacoli e li ho provati al Troubadour, un locale tra i miei preferiti qui in California. Sapevo di voler essere in questo club per cantare 'Dream On' perchè quel luogo trasporta lo spirito degli artisti che vi si sono esibiti, come Elton John, Joni Mitchell, The Eagles, Guns n Roses, Neil Young, Tom Waits, il cuore pulsante di tanti movimenti culturali musicali” spiega Miss Velvet.

Dopo essersi trasferita dalla nativa New York City alla soleggiata Los Angeles, Miss Velvet si è unita all'acclamato produttore rock Esjay Jones. Il duo ha innescato una profonda connessione, esplorando i temi dell'amore condizionato ed incondizionato, della perdita e del sesso con una particolare attenzione alla loro passione condivisa per la musica rock classica. Fondendo il rock viscerale e retrò con un'energia più moderna ed una potenza forte e sincera percepibile in ogni riff di chitarra, 'Traveler', il disco pubblicato a novembre 2023, non è solo un viaggio personale ma una rivelazione, attraverso dieci tracce, della femminilità moderna, mentre rimette a fuoco la lente attraverso la quale il mondo vede le donne nella musica rock.

Negli ultimi mesi Miss Velvet è stata in tournée esibendosi in oltre 100 città in 5 continenti, inclusa l'apertura di due tour mondiali per l'iconico George Clinton, che la loda chiamandola 'la definizione del rock and roll'. Oltre a lui, numerosi critici musicali paragonano la sua voce audace e le sue performance elettrizzanti a quelle di Mick Jagger, Janis Joplin e Robert Plant. Le sue precedenti pubblicazioni (con la band, Miss Velvet & The Blue Wolf), hanno ottenuto due successi nella Top 20 della Billboard Mainstream Rock Chart.

La presenza di Miss Velvet si fa sentire anche online, dove ha costruito un seguito appassionato ed impegnato sui social media, con centinaia di migliaia di follower che seguono le sue storie di musica, moda e della sua vita privata come madre di due giovani ragazze. Diventando rapidamente un faro per le donne che passano dalla giovinezza all'età adulta, Miss Velvet dimostra che le due cose non devono necessariamente escludersi a vicenda.

https://www.officialmissvelvet.com/