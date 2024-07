Il video del nuovo singolo dei SUICIDAL TENDENCIES

Il frontman dei SUICIDAL TENDENCIES Mike Muir spiega la creazione del brano a Igor Miranda (tramite Blabbermouth): "Avevamo sempre parlato di fare una canzone con altre persone. E i miei amici si sono messi al telefono. Abbiamo portato Jay in studio, abbiamo registrato un brano. Ho detto, “Fammi parlare con un po' di gente”. Hanno risposto, "Con chi vorresti parlare?” e ho menzionato un po' di persone, quindi ho fatto registrare tutti in studio. Ed è stato semplicemente fantastico vedere tutti su FaceTime o altro, quanto erano emozionati, quanto erano disponibili e tutto il resto. Incredibile. Penso che quando si parla di musica, molte volte le persone parlano di viaggi e cose del genere ma io dico sempre: che tu ti viva un posto nuovo dalla tua stanza d’albergo o mentre guidi lungo nuove strade, non riesci a percepire il vero calore delle persone che abitano il luogo dove ti trovi; solo venendo accolti nelle proprie case, incontrando le loro famiglie ti rendi conto di quanta ricchezza è racchiusa nel viaggio. È capitato a me, ed è una sensazione incredibile.”