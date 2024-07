LOREDANA BERTÈ 1974-2024 Cinquant’anni di Rock | Vinile

Di Michele Neri

…Nel febbraio del 1976, Sei Bellissima di LOREDANA BERTÈ fu recuperata come apertura di Normale o Super, che, a differenza del 45 giri “femminista” Meglio Libera, rimase fuori dalle graduatorie di vendita ma dimostrò come la Bertè avesse sufficienti doti e charme per aspirare a una posizione di rilievo nel panorama italiano. Nella scaletta, molto varia grazie ai contributi di parecchi songwriter, brillano Per effetto del tempo (di Ivano Fossati e Oscar Prudente), l’elaborata e inusuale Gli orologi (Mogol-Lavezzi), il blues Spiagge di notte (Daniele Pace) e la drammatica Indocina (Avogadro-Pace-Lavezzi: il focus è sulla guerra in Vietnam), ma in generale le dodici tracce per quasi quarantatré minuti offrono un riuscito campionario di sonorità pregiate e canzoni in qualche misura coraggiose per il mercato mainstream. Anticipato nel corso del 1977 dai singoli Fiabe (n. 23; un altro manifesto filo-femminista) e Grida, T.I.R. giunse nei negozi nel gennaio del 1978: in copertina, il fondoschiena della titolare in provocanti hot pants, con al centro una cerniera che rende omaggio all’immagine di Andy Warhol per STICKY FINGERS dei Rolling Stones.